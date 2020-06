Interrogazione del PCI sulla riapertura delle scuole a Cerreto Guidi

Il Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano di Cerreto Guidi ha presentato un'interrogazione a risposta orale con oggetto il piano per la riapertura in sicurezza dell’attività didattica nell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi.

La situazione che si è venuta a creare con la pandemia causata dal Coronavirus, ha imposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado a partire dal 5 marzo 2020, per proseguire le lezioni per mezzo della didattica a distanza fino al 10 giugno, giorno della chiusura ufficiale dell'anno scolastico in Toscana.

Non conosciamo quale sarà l’evolversi della situazione epidemica e dobbiamo prepararci ad affrontare il nuovo anno scolastico con modalità diverse dai precedenti.

L'Amministrazione Comunale dovrà preparare un piano complesso ed articolato, ferme restando le linee guida ministeriali.

Chiediamo quindi come l'Amministrazione intenda organizzare gli spazi scolastici al fine di ottenere il distanziamento necessario (se questo sarà richiesto dalle direttive del Ministero) e i servizi scolastici qualora fosse ritenuta opportuna una turnazione fra gli studenti.

In occasione della risposta all'interrogazione, abbiamo chiesto che venga invitata la Dirigente Scolastica Dottoressa Gabriella Menichetti per avere aggiornamenti anche a livello didattico.

Il Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano chiede che il Sindaco iscriva l’Interrogazione all’O.d.G. della prima seduta utile, in base all’art.14 c.4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fonte: Pci Sezione Empoli Valdelsa