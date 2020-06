Isola e il Comune di San Miniato commemorano Tiziano Cei

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e tutta l'amministrazione comunale esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Tiziano Cei, 68 anni, originario di Isola, Consigliere Comunale dal 1975 al 1980. Alla moglie Silvia e al figlio Alessandro inviamo le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza in questo difficile momento. Al cordoglio si associa anche l'ex primo cittadino Vittorio Gabbanini: "Ciao Tiziano io ti voglio ricordare così ad una delle tante riunione al Circolo di Isola ,dove non mancava mai il tuo intervento. Sono sicuro che la tua “Lisera” non ti dimenticherà mai".