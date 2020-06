Si prendono a bottigliate in centro a Firenze, denunciati

Una lite in via Palazzuolo a Firenze ha portato a due denunce per un 29enne di origini somale e un 27enne di origini peruviane. I carabinieri sono intervenuti nella vicina via della Scala alle 21.30 di ieri, lunedì 15 giugno. Hanno notato il 27enne ferito e hanno chiamato il 118. Il giovane aveva una ferita alla testa e ha detto di esser stato colpito con una bottiglia di vetro.

I militari hanno seguito le indicazioni del 27enne e hanno trovato il 29enne in zona Stazione. Questi era a sua volta sanguinante a causa di una bottiglia lanciata dal 27enne. I due sono stati portati a Careggi e ne sono usciti con una prognosi da dieci giorni a testa.

Il 29enne aveva cercato di prendere il cellulare del 27enne. L'intervento di quest'ultimo ha portato a una lite verbale e poi a aggressioni. Il 27enne è stato denunciato per lesioni aggravate, il 29enne anche per furto.