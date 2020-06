Livorno, stabilita la disciplina per la razionalizzazione dell'acqua potabile nel periodo estivo

A partire da oggi, martedì 16 giugno, fino a mercoledì 30 settembre sarà vietato, su tutto il territorio comunale, utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Lo stabilisce l'ordinanza n.261 firmata in data odierna dal Sindaco, Luca Salvetti

Per tutto il periodo estivo non si potrà fare uso dell’acqua potabile, né per innaffiare parchi, giardini, orti né, ad esempio per riempire piscine. Questo per tutelare le riserve idropotabili a disposizione della città.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da € 25 a € 500.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa