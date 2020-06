Metrocittà, il vicesindaco Barnini convoca il Consiglio

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze è stato convocato dal Vice Sindaco metropolitano Brenda Barnini, per mercoledì 17 Giugno 2020, in modalità videoconferenza, alle ore 10, nella Sala Luca Giordano, in Palazzo Medici Riccardi (Firenze, via Cavour 9).

Dodici i punti all'ordine del giorno: la ratifica del quinto accordo tra Regione Toscana e pubbliche amministrazione per la rete Re.a.dy; una variazione al Piano esecutivo di gestione; l'adesione della Metrocittà alla Lega delle autonomie locali.

Quindi saranno presi in esame alcuni atti in capo all'Avvocatura, l'accordo tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Metrocittà e Comune di Firenze per la realizzazione della nuova sede del dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali; quindi una variazione al Dup-Documento unico di programmazione 2020-2022; una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per la salvaguardia degli equilibri a seguito dell’emergenza sanitaria in corso ; l'atto relativo alle somme non soggette ad esecuzione forzata nel secondo semestre 2020.

All'approvazione dell'Assemblea prenderà anche la costituzione di una servitù di tubazione per adduzione idrica; la spesa di 412 mila euro per i lavori di manutenzione sulla rete viaria regionale Srt 69; una modifica all'accordo di programma tra Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Università degli Studi di Firenze e Eli Lilly spa per la realizzazione del nuovo liceo A.M. Enriques Agnoletti nel Comune di Sesto; infine la determinazione dell'importo delle spese relative al procedimento e alla notifica delle violazioni amministrative non contestate immediatamente e lo schema di protocollo d'intesa sul sistema turistico interregionale 'Le vie di Dante tra Romagna e Toscana'.

Si potranno seguire i lavori del Consiglio su YouTube all'indirizzo https://youtu.be/VLs_9Nbh-zo

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa