Addio Martino, Monterappoli piange Nicola Vitale

La comunità empolese e in particolare la frazione di Monterappoli perdono una figura importante, una delle anime del paese. Si è spento all’età di 67 anni Nicola Vitale, per tutti ‘Martino’.

Monterappolese doc, è stato presidente dell’associazione culturale Il Torrino negli ultimi dieci anni. Il suo amore per il paese era rivolto anche alla squadra di calcio Uisp che proprio quest’anno era riuscito, insieme a tutto lo staff, a portare in Seconda Categoria, con grande impegno e passione.

Nicola Vitale era un autotrasportatore, aveva i camion e ha sempre viaggiato molto. Lasciata l’azienda era in pensione da appena un anno. Lo piangono la moglie Pompilia, la figlia Chiara ed il genero Jacopo.

Il sindaco Brenda Barnini, l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi e tutta la giunta comunale esprimono il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia e alle associazioni di cui Martino era stato anima e presidente.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 17 giugno, alle 14.30, nella chiesa di San Lorenzo a Monterappoli e la salma sarà portata nel cimitero della stessa frazione.

Questo il saluto dell'associazione Il Torrino:

Oggi è venuto a mancare il nostro Presidente Martino, lo abbiamo conosciuto tutti. Chi per la Squadra del Monterappoli. Chi per l'Associazione Il Torrino. Chi perchè era una brava persona e sempre disponibile.

L'entusiasmo che metteva nel fare le cose era impareggiabile. C'è da tagliare l'erba, ci penso io. C'è da cuocere le bistecche, ci penso io. C'è da preparare la festa del Luglio, io ci sono.

Questo era Martino, persino quando è stato tagliato l'erba per Monterappoli, avendo difficolta a gestire il frullino per via dell'operazione subita, è venuto e ci diceva come fare per fare un buon lavoro. Oggi ci attanaglia la tristezza e lo voglio ricordare con la frase piu frequente che mi diceva quando facevamo qualcosa insieme: 'Vai, vai qui ci penso io.''

In Paradiso saranno tutti contenti, cosi finalmente mangeranno le salsicce e le bistecche cotte bene.