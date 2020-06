Nidi di Empoli, pubblicata la graduatoria per l'accesso

È in pubblicazione la graduatoria provvisoria per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali/Centro Zerosei per l’anno educativo 2020/2021.

Può essere consultata fino al 25 giugno 2020.

Le graduatorie sono visibili sul sito web del Comune di Empoli, direttamente cliccando su questa pagina https://www.empoli.gov.it/avviso/graduatoria-provvisoria-domande-di-iscrizione-ai-nidi-dinfanziacentro-zerosei-comunali-eta

La graduatoria è relativa alle domande pervenute nel periodo 15 aprile – 15 maggio 2020 (fascia di età: grandi, medi e piccoli – nati dal 01/01/2018 al 14/05/2020); e 16 maggio - 1 giugno 2020 (fascia di età piccoli - esclusivamente per i bambini nati nel periodo 15 maggio - 31 maggio 2020).

Fino al prossimo 25 giugno è possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato in graduatoria, con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Tutte le famiglie interessate sono invitate a prendere visione della pubblicazione, ricordando che ha valore di notifica alle stesse a tutti gli effetti.

Si fa presente che nell’anno educativo 2020/2021 a seguito di emergenza Covid i posti a oggi disponibili nei servizi educativi comunali come pure i tempi e le modalità organizzative potrebbero subire variazioni a seguito delle disposizioni nazionali o regionali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa