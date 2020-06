Nuovo Consiglio comunale al Palazzo delle Esposizioni di Empoli

Il Consiglio Comunale di Empoli ha ripreso le sue sedute in presenza fisica nella massima sicurezza. La nuova location, il Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, ha consentito e consente di aumentare le distanze fra i presenti, partendo dalla presidenza fino ad arrivare agli ‘scranni’ di maggioranza ed opposizione, organizzando la grande sala con tutte le misure sanitarie obbligatorie in questo periodo.

Dispositivi individuali di protezione, gel igienizzante, guanti sempre a disposizione, postazioni a oltre un metro di distanza, un unico microfono per gli interventi. Questo è lo scenario attuale disposto per consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale in presenza fisica, sarà così fino al termine dell'emergenza sanitaria.

La prossima assemblea consiliare è stata convocata per giovedì 18 giugno 2020, a partire dalle 18 con proseguimento alle 21, come sempre presieduta da Alessio Mantellassi, sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli.

Questo l’Ordine del Giorno di giovedì 18 giugno 2020:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a imposta TARI a carico di RTI concessionario della gestione della sosta a pagamento.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a gestione del Trasporto Pubblico Locale nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'italia-Centrodestra per Empoli sulla gestione delle R.S.A. nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a esonero tasse scolastiche "Virgilio" di Empoli sulla base della cittadinanza estera dello studente.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fermate Freccia Bianca e Freccia Argento alla stazione ferroviaria di Empoli.

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fondi commerciali di proprietà comunale in Piazza Ristori ed in Piazza Guido Guerra.

8.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a appalto lavori Ponte di Marcignana a società AVR, oggetto indagine, sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose.

9.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a maleodoranze Avane – Pagnana – Santa Maria.

10.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fine lavori Ponte a Pontorme.

11.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a gestione del patrimonio arboreo del Comune.

12.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, Relativa a Ponte di Marcignana.

13.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a rimborsi erogati dal Comune di Empoli ai cittadini.

14.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a manutenzione del verde.

15.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a nuovi iscritti all’anagrafe cittadina dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2020.

16.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa all'installazione di dissuasori di sosta in corrispondenza del divieto di sosta e fermata nella zona di intersezione tra Via Fattori e Via Cellini.

17.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a sostegno delle attività produttive e industriali empolesi.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa al "Bonus Facciate".

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, relativa a adozione misure per fermare lo spreco di energie e conseguentemente agire nel contrasto ai cambiamenti climatici, per alcune attività in centro storico.

20.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, relativa ad aiuti economici alle zone di Empoli maggiormente sottoposte ad allagamento per l’installazione di barriere anti-allagamento.

21.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a revoca onoreficenza di Cavaliere della Repubblica a Josip Broz Tito.

22.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a sostegno della proposta di Legge Regionale n. 395 "Disposizioni concernenti l'assistenza veterinaria di base gratuita per gli animali d'affezione. Modifiche alla l.r. 59/2009".

23.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa alla prevenzione ed al contrasto allo Stalking.

24.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a conferimento cittadinanza onoraria al Magistrato Nicola Gratteri.

25.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a divieto d'uso del glifosate per il diserbo.

26.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a commemorazione ufficiale Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe e degli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

27.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli D'italia-Centrodestra per Empoli, relativo a eliminazione del principio attivo del glifosate in agricoltura.

28.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a BEAT FESTIVAL - tutela del verde pubblico e dei valori delle emissioni acustiche nelle aree prevalentemente residenziali.

29.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'italia-Centrodestra per Empoli, relativa a trasporti pubblici eliminazione barriere architettoniche.

30.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad applicazione normativa art. 40 l. 221/2015 in tema di abbandono di mozziconi di sigarette al suolo.

31.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa ad assegnazione onoreficenza di cittadinanza onoraria per tutto il personale sanitario che ha lavorato nei reparti dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli dedicati alla cura del COVID-19.

32.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a realizzazione di un cinema-teatro “all’aperto”, per valorizzare la cultura di Empoli.

33.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a misure economiche per emergenza COVID-19.

34.ODG presentato dai Gruppi Consiliari Questa è Empoli e Partito Democratico, finalizzato all'apertura di una discussione per consentire un ritorno in sicurezza alla vita sociale anche per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

35.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a sostegno a moratoria 12 mesi spese per armamenti, 1 miliardo per la Sanità.

36.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a concessione suolo pubblico.

37.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a D.L. Clima, opportunità per il Sistema Locale.

38.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a inquinamento da mascherine e guanti.

39.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a Cuba aiuta l’Italia, Empoli chiede la fine del “bloqueo”.

40.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a cura del verde pubblico e, in particolare, del patrimonio arboreo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa