Ospedale Palagi, riparte il servizio di interruzioni volontarie di gravidanza

È ripreso da questa settimana all’ospedale Palagi il servizio di interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg) chirurgiche che nel periodo dell’emergenza era stato sospeso nel presidio e trasferito presso la clinica Leonardo da Vinci di Empoli. La sospensione si era resa necessaria nel periodo della fase 1 a seguito della progressiva trasformazione delle degenze chirurgiche in posti letto low care per accogliere pazienti clinicamente guariti ma che dimessi dagli ospedali, necessitavano ancora di assistenza.

Con grande impegno e per limitare al massimo il disagio dello spostamento su Empoli, il servizio è stato fatto ripartire questa settimana, anticipando a metà giugno la ripresa dell’attività di interruzioni volontarie di gravidanza chirurgiche che tornerà ad essere completa dal mese di luglio. La ripresa in tempi così rapidi del servizio, è stata possibile grazie anche alla disponibilità di un anestesista un giorno alla settimana.

Durante tutto il periodo dell’emergenza non si sono mai interrotti l’attività di accettazione e il servizio di aborto medico in Day Hospital che a differenza dell’aborto chirurgico non necessita di accesso in sala operatoria. A chi ricorre all'aborto chirurgico viene effettuato tampone per escludere la presenza del virus. Il servizio di Ivg chirurgica si aggiunge alla ripartenza di altre specialità ambulatoriali che da giorni sono tornate di nuove attive al Palagi grazie alla grande collaborazione e disponibilità di tutte le figure professionali coinvolte.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa