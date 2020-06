Parassiti del platano e dell'ippocastano, iniezione di trattamenti a Siena

Per la salvaguardia del patrimonio arboreo del Comune di Siena, al via, domani, 17 giugno, i trattamenti endoterapici su 115 ippocastani e 336 platani, contro la Cameraria Ohridella per i primi e Corythucha per la tingite nei secondi. Parassiti frequenti in queste specie.

Gli interventi, affidati con determinazione dirigenziale 1011 dello scorso 29 maggio, partiranno dalla zona di Isola d'Arbia, seguiranno poi a Taverne, fino ad arrivare nel centro città con un'attenzione particolare rivolta agli arbusti della Fortezza Medicea.

Il servizio, del costo di circa 4500 euro, consisterà nell'iniezione di sostanze apposite all'interno del tronco delle piante.

« Una soluzione efficace - ha dichiarato l’assessore alle Aree Verdi Silvia Buzzichelli - per proteggere le piante coinvolte e il nostro importante patrimonio verde che non comporterà alcun tipo di disagio alla cittadinanza».

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa