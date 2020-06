Presentato il progetto Versilia Drive Green-Bicinema a Bussoladomani

È stato presentato questa mattina il progetto Versilia Drive Green - Bicinema che sarà realizzato all’interno del Parco di Bussoladomani. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Arsenale Cinema, l’UpStudio dell’Architetto Massimo Ceragioli e gli organizzatori Battista e Cristiano Ceragioli di Alive srl. La data di partenza ipotizzata è quella di giovedì 16 luglio 2020 con un programma che andrà avanti fino a fine agosto.

“Si tratta di un’esperienza inedita che nasce come reazione al dramma del Covid-19 e che dimostra come anche in questa situazione si possono avere idee forti di rilancio, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale”, il commento del Sindaco Alessandro Del Dotto.

L’area di Bussoladomani è baricentrica rispetto alla Versilia e può essere raggiunta in bicicletta da tutti i comuni della costa in pochi minuti, attraverso la ciclovia Tirrenica. L’idea di una fruizione “green” ha guidato la creazione di questo progetto che prevede l’individuazione di aree che garantiscano il distanziamento sociale e che possano ospitare il pubblico in massima in sicurezza.

L’arena cinematografica si sviluppa intorno ad uno schermo di 16 metri e potrà ospitare circa 600 persone sedute su coperte. L’idea è quella di uno spazio più ampio dove la fruizione cinematografica sia integrata ad un’area relax (da 600 posti circa) e un’area food and beverage (da 150 posti a sedere). Il target di riferimento è quello dei giovani che potranno godere di un cartellone di grandi classici e saghe, curato da Arsenale Cinema. A complemento vi sarà un parcheggio per i mezzi green, organizzato all’interno del parco sull’asse stradale dismessa di via Dante, una zona di soccorso e un infopoint.

L’accesso sarà regolato tramite un biglietto acquistabile online e all’interno dell’area gli organizzatori si doteranno di un servizio di sicurezza che possa sorvegliare sul rispetto del distanziamento sociale.

“Vogliamo ripensare al rapporto con il grande schermo: al Bicinema si andrà a vedere un film non nella maniera tradizionale delle arene. La fruizione diversa dello spettacolo permetterà, contemporaneamente alla visione, anche momenti di relax e convivialità, sfruttando a pieno la versatilità e le possibilità multifunzionali di un parco straordinario come quello di Bussoladomani. Si tratta di un bell’esperimento di cultura urbana a cui crediamo fortemente. Organizzeremo anche incontri con registi e attori, secondo un cartellone che annunceremo nelle prossime settimane”, le parole di Alberto Gabbrielli di Arsenale Cinema.

“Siamo onorati di partecipare a questo progetto e di farlo in uno spazio storico come quello di Bussoladomani. Io credo che il Bicinema diverrà un punto di riferimento fondamentale per la

Versilia in questa particolarissima estate 2020 e un elemento di forte rilancio”, il commento di Battista Ceragioli.

“Io credo molto in questo progetto perché penso che per noi giovani possa essere un’esperienza magica quella di poter vedere un film, sdraiati su di un telo sotto le stelle, dopo aver raggiunto questo spazio in bici e potendolo fare in massima sicurezza”, le parole di Cristiano Ceragioli.

Fonte: Ufficio Stampa