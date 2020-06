Primo mese di controlli su Garby, il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti in centro storico a Lucca

Nel primo mese di controlli effettuati sul corretto conferimento dei rifiuti in centro storico attraverso il nuovo sistema Garby (composto da 70 isole ecologiche fuori terra, alle quali si aggiungono le 12 isole interrate), sono state 90 le violazioni accertate dalla Polizia Municipale all’Ordinanza emessa dall’amministrazione comunale lo scorso 5 marzo, proprio al fine di regolare il nuovo servizio.

Nel dettaglio, a partire dal 11 maggio, sono state effettuate 85 sanzioni per l’abbandono di sacchetti di rifiuti fuori dai bidoncini modulari Garby; 5 invece sono stati i cittadini multati per avere abbandonato i propri rifiuti nei pressi delle isole a scomparsa. L’abbandono dei sacchetti dell’immondizia, adesso che non è più in vigore la raccolta dei rifiuti a bordo strada, emerge in effetti con maggiore chiarezza: coloro che lasciano i rifiuti fuori i cassonetti sono infatti persone che non hanno ancora ritirato la tessera, oppure persone che non sono registrate a Sistema Ambiente (le cosiddette ‘utenze fantasma’), che con il vecchio sistema avevano la possibilità di lasciare il proprio sacchetto di fronte all’abitazione di altri utenti del servizio di raccolta, eludendo spesso, in questo modo, i controlli.

L’amministrazione comunale, di concerto con Sistema Ambiente, proseguirà anche nei prossimi mesi a effettuare ispezioni a tappetto in tutto il centro storico, per fare in modo di portare alla luce le irregolarità presenti, che producono danni al decoro urbano e penalizzano tutti quei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti. Proprio a questo riguardo, è partito una settimana fa (il 9 maggio) il nuovo Servizio decoro nel centro storico, direttamente collegato alla pulizia e alla cura dei Garby, delle isole interrate e dei cestini presenti dentro le Mura. Due operatori, dal lunedì alla domenica, sono presenti tutto il giorno fino alla mezzanotte in centro storico, con un apposito furgoncino, per controllare in modo specifico proprio i Garby, rimuovere i sacchetti lasciati intorno ai contenitori o ai cestini e segnalare eventuali problemi, in modo da contrastare attivamente la pratica incivile di chi abbandona rifiuti per strada.

L’amministrazione comunale e Sistema Ambiente invitano a questo proposito tutti i cittadini che ancora non lo avessero fatto, a ritirare la tessera per usufruire del nuovo servizio di conferimento dei rifiuti.

Per richieste di chiarimento, dubbi, ritiri della tessera o altre necessità è possibile contattare Sistema Ambiente tramite i canali social (pagina Facebook e profilo Instagram); oppure per telefono: 0583.343645; 0583.33211; 800275445; email: infoa@sistemaambientelucca.it. Ulteriori info anche sul sito: www.sistemaambientelucca.it.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa