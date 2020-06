Raccolta vestiti usati Livorno: conferimento alla nuova sede Caritas

Raccolta vestiti usati Livorno, appello contro il degrado

Il servizio di raccolta degli abiti usati tradizionalmente fornito dalla Caritas Diocesana di Livorno è stato trasferito nella nuova sede di via La Pira 9, ma molti cittadini continuano a lasciare sacchi di vestiti sul piazzale davanti la vecchia sede di Torretta, tra i civici 13 e 15 di via delle Cateratte, struttura che adesso è riservata all’emergenza abitativa.

Sacchi di vestiti, insieme a masserizie di ogni tipo, vengono abbandonati anche dall'altro lato della strada, dove in precedenza erano presenti i cassoni di raccolta della Caritas.

Comune e Aamps sono intervenuti a sostegno di Caritas, e così è stato possibile riorganizzare la gestione dei rifiuti legati agli alloggi di emergenza abitativa, realizzando una recinzione all'interno della quale possono accedere soltanto le famiglie in accoglienza e, la scorsa settimana, la situazione dell'abbandono di rifiuti domestici era migliorata.

Tuttavia, sembra che il piazzale sia diventato per alcuni cittadini una stazione ecologica. Dopo la pulizia generale effettuata venerdì scorso, già sabato mattina erano presenti numerosi sacchi abbandonati, nonostante i cartelli ovunque esposti invitino a conferire il vestiario presso la nuova struttura di via La Pira 9. Durante il fine settimana sono stati abbandonati anche un divano, un frigorifero e alcuni materassi.

La situazione che si è venuta a creare in via delle Cateratte è molto spiacevole, anche perché i vestiti vengono sparsi sul piazzale da chi va a rovistare nei sacchi, con evidenti conseguenze non solo per il decoro urbano ma soprattutto per la qualità della vita e la dignità delle famiglie che sono temporaneamente ospitate negli alloggi.

Pertanto Caritas Diocesana, Comune di Livorno e Aamps lanciano un appello alla cittadinanza affinché i vestiti usati vengano correttamente conferiti presso la sede Caritas di via Giorgio La Pira 9, nel quartiere Corea.

Il servizio è sempre disponibile, utilizzando il contenitore di raccolta situato all'esterno della struttura. Donazioni più voluminose possono invece essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa