Rimandati al 2021 il Volo del Becco e il Luglio pontormese

L’Associazione Borgo Pontormese comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative misure di sicurezza prese a livello nazionale , le manifestazioni del “Luglio pontormese” e del “ Volo del Becco”, che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni 5 e 6 settembre, saranno rimandate al 2021. Non ci sarà quindi il corteo storico né il volo del becco di cartapesta dal campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo.

«È con grande dispiacere che ci accingiamo a sospendere le celebrazioni del Volo del becco - spiega il presidente dell’Associazione Borgo Pontormese, Paolo Laschetti – in quanto, sebbene la situazione sanitaria ed epidemiologica collegata al Covid-19 sia migliorata, non ci sono le condizioni per svolgere in maniera serena la nostra rievocazione che ogni hanno ha sempre visto, nei due giorni della festa, una grande affluenza di persone provenienti anche dai paesi vicini . Il Volo del becco è per tutto il paese di Pontorme un momento di spensieratezza e di divertimento e, viste le condizioni attuali, ci sembra poco opportuno mantenere invariata questa tradizione che, a settembre, vedrebbe oltre al volo del becco, il corteo storico, artisti di strada per le vie del paese, ristorazione in piazza, banchi di oggetti di artigianato e spettacoli nel Giardino dentro le mura».

Nel settembre 2021 il Volo del becco tornerà sicuramente ad essere celebrato, festoso come la sua tradizione prevede. E già da ora l’Associazione inizierà ad organizzare l’edizione 2021, dal momento che per questa festa occorrono il lavoro di mesi, tanta passione da parte dei soci, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con le Scuole e le Aziende del territorio.

Fonte: Borgo Pontormese