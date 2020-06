Ripartono i centri estivi anche a Serravalle Pistoiese

Via libera dal 22 giugno e fino al 24 luglio anche ai centri estivi per bambini da zero a tre anni e frequentanti i nidi d’infanzia “Il Bruco”, “Coccinella” di Casalguidi e “Buca delle Fate” di Masotti.

L’ordinanza regionale n.66 del 12/6/2020 consente la ripresa anche di queste attività con il personale educativo già presente nei nidi comunali.

“Riprendere le attività significa aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia - afferma l’assessore all’Istruzione Educazione Infanzia, Ilaria Gargini - Le linee guida da rispettare saranno le stesse che sono già in atto per gli altri centri estivi presenti sul territorio: accessi contingentati, misurazione della temperatura all’arrivo, autocertificazione delle condizioni di salute di bambini, igiene rigorosa delle mani, divisione dei bambini in piccoli gruppi e distanziamento sociale, mentre la mascherina non è obbligatoria in questa fascia d’età”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - ufficio stampa