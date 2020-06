Ristorante Castello di Fighine, ripartenza in sicurezza

Il Ristorante Castello di Fighine, una stella Michelin sotto la direzione di Heinz Beck, riaprirà martedì 16 giugno 2020.

Per la riapertura sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei clienti e del personale: sanificazione degli ambienti, distanziamento dei tavoli e dispositivi di protezione per tutti.

In occasione della riapertura Chef Beck presenta il menù estivo che, insieme al Resident Chef Antonio Romano, sarà proposto agli ospiti del Ristorante.

“Una nuova stagione è alle porte, anche quest'anno, la Beck & Maltese Consulting, insieme al team di sala e cucina, è lieta di accogliere i suoi ospiti nella meravigliosa cornice del Castello di Fighine per far degustare i nuovi piatti all'insegna della migliore materia prima e della tradizione toscana” ha commentato Heinz Beck.

Il ristorante Castello di Fighine sarà aperto con i seguenti orari:

Pranzo, da mercoledì a domenica dalle ore 12.30 alle ore 14.30

Cena, da martedì a domenica, dalle 19.30 alle 22.30

Fonte: Ufficio Stampa