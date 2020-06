Saluto di fine anno scolastico, scuole e genitori da oggi possono prenotare il Parco delle Concette

Come annunciato in occasione dell’ultimo giorno di scuola dall’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno, a partire da oggi martedì 16 giugno è possibile prenotare il Parco delle Concette, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per le classi quinte delle scuole primarie e terze della scuola secondaria di primo grado, per il tradizionale saluto di fine ciclo scolastico. Il parco cittadino, di grandi dimensioni e recintato, è adatto a mantenere il distanziamento sociale e sicuro per i ragazzi e sarà concesso in via esclusiva alle classi che ne faranno richiesta.

«In vista della chiusura dell’anno scolastico - spiega l’assessore Munno - ho inviato una lettera ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi per organizzare un momento di saluto riservato agli alunni e ai loro insegnanti, i quali potranno aderire secondo la propria libera scelta. È prevista comunque la presenza dei genitori a cui i bambini resteranno affidati. Da oggi sul sito web del Comune di Pisa www.comune.pisa.it, è pubblicato l’avviso con le modalità di prenotazione del parco, con orari prestabiliti, che potrà essere opzionato da dirigenti scolastici o direttamente dai rappresentanti dei genitori. Si tratta di un piccolo gesto che l’amministrazione ha voluto fare per le scuole e per i ragazzi, in modo da restituire loro l’occasione di un momento di condivisione che è mancato in questi mesi a causa del periodo complicato a causa del virus».

Al fine di garantire la buona riuscita dell’evento l’assessore Munno invita i partecipanti a seguire le misure di sicurezza ed evitare ogni tipo di assembramento, oltre a rispettare tutte le indicazioni del personale dell’Amministrazione Comunale che sarà presente sul posto. Ciascuna classe avrà a disposizione il parco per un massimo di 2 ore. Gli alunni dovranno sedersi nelle apposite sedie che troveranno già posizionate e dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante. Dovranno essere rispettate tutte le norme di distanziamento in vigore (distanza minima tra le persone di almeno un metro). Saranno previsti due incontri giornalieri, uno la mattina alle 10 e l’altro il pomeriggio alle 17. Il saluto può essere opzionato in un giorno compreso dal 20 al 30 giugno. Per prenotare il parco, è possibile per insegnanti e genitori contattare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13 la Segreteria dell’assessore alle politiche socioeducative (Riccardo Sulpizio) ai seguenti recapiti: r.sulpizio@comune.pisa.it; tel: 050.910316; cell: 348.5814580.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa