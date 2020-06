Sere d'estate: ecco le modifiche alla viabilità a Montespertoli

Dal 17 giugno 2020 per tutta l'estate, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 di tutti i mercoledì, giovedì e venerdì e per tutte le giornate di sabato, domenica e festivi rimarrà chiusa al transito via S. Sonnino dall’innesto con piazza Machiavelli all’intersezione con via G. Martini-Via D. Alighieri. Sarà installato un semaforo in via C. Battisti, tratto compreso fra via delle Conce e piazza Machiavelli, per istituire il doppio senso di circolazione e lasciare fruibile il parcheggio in Piazza Machiavelli. In via D. Alighieri, tratto compreso fra via S. Sonnino e via Fontanelle sarà autorizzato il transito in senso contrario a quello attuale ai veicoli dei residenti di via Roma, via G. Martini piazza Don Minzoni, via D. Alighieri tratto in questione e di quelli della PA Croce d’Oro, istituendo il senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in transito verso via Fontanelle. In pratica, da domani, non sarà possibile scendere da piazza N. Machiavelli, verso la piazza del Popolo dalle ore 18.30 per permettere ai ristoratori e commercianti di utilizzare ampliamenti di suolo pubblico per le iniziative dell'estate montespertolese. Tutte queste modifiche alla viabilità sono suscettibili di ulteriori cambiamenti in base alle necessità dei commercianti e degli eventi organizzati. Vi invitiamo a seguire costantemente gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli