Servizio civile durante il Coronavirus, il racconto di tre giovani

Anche durante l’emergenza sanitaria, Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è rimasto accanto ai giovani toscani rafforzando le sue attività di comunicazione e informazione online: i live, i canali social, il sito e la mail dedicata. Insieme a questa attività Giovanisì ha raccolto storie di decine di giovani (vedi https://bit.ly/2UNWoo9) che hanno affrontato la crisi mettendosi in gioco in prima persona. Tra questi, tre giovani in servizio civile regionale che nella fase più dura del coronavirus hanno scelto di non sospenderlo e di continuare a dare una mano a chi in quel momento ne aveva più bisogno.

Da questa esperienza è nato un video (inserito nelle #StoriePossibili di Giovanisì in tour) in cui Andrea, Aurora e Martina raccontano come l’opportunità del Servizio civile regionale si sia trasformata in una vera e propria scelta di solidarietà, aiutando gli altri e mettendosi in gioco in prima persona.

Il video è disponibile sul sito di Giovanisì (vedi https://bit.ly/3hts6Rh).

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa