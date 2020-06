Sicurezza, Lega Certaldo: "Potenziare la videosorveglianza"

Alla luce di quanto emerso a fine maggio, nella Giunta Comunale di Certaldo, riguardo la volontà di implementare i sistemi di videosorveglianza, come gruppo consiliare di opposizione riteniamo doveroso sottolineare un paio di questioni.

La prima riguardante il fatto che, ad oggi, non risulta chiaro chi sia addetto al controllo delle telecamere né se esista una “sala di controllo” interna alla Polizia Municipale di Certaldo o altrimenti presente in altre sedi. In secondo luogo, dato il recente superamento della fase 2, con la carenza di lavoro e, per certi versi, maggiori disoccupati (oltre alla grande crisi economica e sociale creatasi), con la movida notturna sempre più diffusa anche grazie alla bella stagione, si palesa il rischio di vedersi creare situazioni pericolose nel paese. Il centro della movida Certaldese in questi primi giorni post lockdown è concentrato nella Piazza della Libertà, dove l’illuminazione è carente ed i sistemi di videosorveglianza sono quasi inesistenti (la piazza, rinnovata recentemente, è già stata oggetto di atti vandalici, inoltre ricordiamo che si trova di fronte ad un plesso scolastico).

È noto come gli impianti di videosorveglianza siano carenti anche all’ingresso/uscita dal paese, per esempio alla rotatoria di via Fratelli Cervi, oppure all’ingresso di Certaldo dalla vecchia SR429 subito prima di Viale Fabiani.

Altro aspetto da non sottovalutare, è il fatto che i sistemi di videosorveglianza da qualche mese sono sì in funzione (pur dopo anni di inutilizzo), ma necessitano già di un aggiornamento di sistema, che grava nelle casse comunali per una somma che ammonta intorno ai 10 mila euro.

Insomma, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere? Non è dato sapersi. Quel che è certo è che si continua a spendere soldi pubblici per un sistema oggi in funzione, ma paradossalmente già obsoleto per i tempi che corrono. E quando si gestiscono i soldi della cittadinanza bisognerebbe ricordarsi che niente, specialmente nella situazione attuale, dev'essere lasciato al caso.

Lega Certaldo