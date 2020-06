Società empolese evade Iva per 450mila euro, sequestrati immobili e auto

Frodavano l'Iva, per questo la guardia di finanza è entrata in azione a Empoli. Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente del valore di 450.000 euro, che ha consentito di sequestrare 6 unità immobiliari e 10 autovetture di proprietà di 2 soci di una società di Empoli operante nella fabbricazione di strutture metalliche.

L’attività investigativa, condotta dalla compagnia di Empoli e diretta dalla Procura della Repubblica di Firenze, è stata avviata a seguito di una verifica fiscale. Già nelle fasi iniziali dell’attività ispettiva i verificatori, constatate alcune irregolarità relative alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, hanno effettuato ulteriori e più approfonditi riscontri tra la documentazione contabile esibita dalla società e le annotazioni effettuate nei registri fiscali, facendo emergere un complesso sistema di frode.

In particolare, la società registrava nella propria “contabilità IVA” fatture in acquisto per oltre 2.100.000 euro in realtà mai emesse dai fornitori indicati, facendo anche figurare un pagamento mai avvenuto, così generando automaticamente un inesistente credito I.V.A. per quasi mezzo milione di euro.