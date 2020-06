'Tre gesti per ripartire', al via la campagna social di Confcommercio Siena

#Tregestiperripartire, indossare la mascherina, tenere la distanza, acquistare e fare pranzo o cena nei locali del territorio. E’ la campagna social lanciata da Confcommercio Siena per sostenere le attività economiche, parlare alle persone e ripartire, post Covid.

“Anche se la grande maggioranza delle strutture, siano esse attività commerciali o esercizi pubblici, bar, ristoranti pub ecc.., hanno riaperto i battenti ancora siamo lontanissimi dal 2019, come era prevedibile e come abbiamo detto fino da subito. Commercio, ristorazione, turismo sono i settori più colpito dalla crisi che l’emergenza sanitaria - fa notare Confcommercio Siena – C’è bisogno di fiducia, c’è bisogno sempre più di farsi conoscere, c’è bisogno di aiuti che il decreto Rilancio non può esaurire, c’è bisogno anche di spiegare che con gesti semplici possiamo aiutarci l’un l’altro e insieme, tutti insieme, far ripartire questo territorio”.

La campagna si compone di alcuni brevi video postati ogni giorno attorno alle 18 sulla pagina Fb di Confcommercio Siena. Protagonisti sono i responsabili delle delegazioni territoriali di Siena, Amiata, Valdelsa, San Gimignano, Valdichiana, Montalcino nonché i presidenti delle categorie di Confcommercio Siena. Ognuno di loro indica la strada per riprendere la quotidianità: usare la mascherina, tenere le distanze interpersonali, fare shopping e frequentare i locali del territorio.

Tantissime le voci raccolte, tra loro ci sono Marco Tansini, presidente Confcommercio Siena delegazione Siena e presidente sindacato Articoli casalinghi e da regalo, Angela Tondi, presidente delegazione Amiata, Fabio Della Ciana, presidente delegazione Chiusi Chianciano, Bruno Dalmazio, presidente delegazione Montalcino, Mario Volterrani, presidente delegazione Val d’Elsa, Pierluigi Bartalini, presidente delegazione San Gimignano, Stefano Forcillo, presidente delegazione Sinalunga, Marco Cioni, presidente provinciale Fipe, Riccardo Ghini, presidente provinciale Federmoda, Marta Turchi, presidente provinciale Fimaa (Agenzie immobiliari), Patrizio Righi, presidente provinciale Fnarrc (agenti di commercio), Ilaria Cancelli, presidente provinciale Cartolibrerie, Andrea Bianchi, presidente provinciale rivenditori Elettrodomestici, Paolo Traballesi, presidente provinciale rivenditori Ferramenta, Riccardo Porciatti, presidente provinciale Alimentari Fida, Gianpaolo Betti, presidente provinciale Enoteche, Corrado Versace, presidente provinciale Federpreziosi, Stefania Fattorini, presidente provinciale Terziario Donna, Claudio Traballesi, presidente provinciale Giovani Imprenditori.

Fonte: Confcommercio Siena - Ufficio Stampa