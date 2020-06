Vandali a Villa Baciocchi, il sindaco sporge denuncia

Il Comune di Capannoli rende noto che quest'oggi il sindaco Arianna Cecchini ha presentato denuncia presso la stazione carabinieri di Ponsacco per i furti e gli atti vandalici subiti questa notte nel Parco di Villa Baciocchi.

Appena ieri hanno preso avvio i centri estivi e subito qualche malintenzionato ha pensato di danneggiare e sottrarre materiali utilizzati dai ragazzi e dispositivi di protezione individuale utilizzati in questo periodo. Facciamo un richiamo alle famiglie ed ai ragazzi alla buona educazione. Un appello ai residenti nell'area limitrofa della Villa affinchè vengano contattate le forze dell'ordine in caso di movimenti sospetti.

Così ha commentato il primo cittadino: "Credo che gli adolescenti potrebbero e dovrebbero dare insegnamenti alla nostra società; purtroppo a causa di alcuni maleducati che si accaniscono sui beni comuni, su quei giochi che vengono utilizzati dai propri fratellini e dalle proprie sorelline, si condanna un'intera generazione. Mi rivolgo a voi ragazzi, denunciate la maleducazione, denunciate il mancato rispetto per gli altri e per le cose di tutti. Alle famiglie, un impegno ulteriore in questo momento particolarmente difficile. La soluzione non può e non deve essere videosorvegliare tutti noi in ogni luogo ed in ogni momento. Il tema è l'educazione ed è il senso civico".