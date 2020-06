Violenza sessuale all'amica della moglie, condannato 64enne

Un ex bancario di 64 anni è stato condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un'amica della moglie di allora, nel 2017 a Poggio a Caiano. Il fatto è riportato dal sito Notizie di Prato. Il pm Laura Canovai aveva chiesto 7 anni di pena. Per la vittima di violenza, costituitasi parte civile, sono stati riconosciuti 25mila euro di risarcimento.

I fatti risalgono all'estatae 2017, sono stati 2 gli episodi che poi sono confluiti nel processo. Il primo con palpeggiamenti e baci sotto il reggiseno, il secondo una vera e propria violenza. La donna fu spinta contro una porta, l'uomo le abbassò pantaloni e mutandine e poi la violentò sul divano, nonostante le difese tentate da lei.