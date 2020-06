Con la zampa in una tagliola per giorni, gattina salvata a Empoli

Il gattile di Empoli Associazione Aristogatti ha salvato una gattina che era rimasta incastrata con la zampina in una tagliola a Ponzano. Un'azione crudele che ha visto protagonista la gattina che per molti giorni ha continuato a scappare con la zampa incastrata nell'infernale morsa.

La bestiola era stata segnalata al gattile nella giornata di giovedì 11 giugno, ma era poi scappata ed è stata persa di vista.

I residenti che la avevano avvistata la hanno cercata nei giorni a seguire e, trovatala nuovamente domenica sera, 15 giugno, hanno avvisato gli Aristogatti e un volontario è partito per il salvataggio, questa volta riuscendo a salvare la micina.

Queste le parole dell'Associazione: "Pensate al dolore di questo micio che ha tenuto la tagliola alla zampa più giorni.

Non sappiamo se chi mette queste schifezze lo faccia per i gatti o altre specie, ma non cambia nulla.

Non si può far patire così un essere vivente e dire che è vietato dalla legge mi sembra inutile, perché lo sanno benissimo queste persone, come quella che ha sparato a Pagnana al gatto un paio di mesi fa rendendolo paralizzato.

Porteremo la tagliola alle forze dell'ordine e speriamo tanto che si possano scoprire i colpevoli".

La gatta ora è alla clinica Leonardo e ci sono buone possibilità che non debba esserle amputata la zampa.

Per non urtare la sensibilità abbiamo evitato di mettere le foto dell'accaduto, che trovate qui