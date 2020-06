A Dicomano wi-fi free in piazze e spazi pubblici

Dicomano è wifi free. Con l'avvio dell'iniziativa “Dicomano in piazza” è stata attivata e resa disponibile ai cittadini la rete wifi gratuito che è stata realizzata dal Comune con i fondi assegnati dal bando europeo “WiFi4EU”. Con il contributo europeo ottenuto, sono stati installati in numerosi spazi pubblici, a cominciare dalle piazze, gli apparecchi hotspot per consentire di connettersi e fruire della navigazione libera su smartphone, tablet o portatile.

Dopo piazza della Repubblica, il wifi free è disponibile ora in piazza Buonamici, via Dante Alighieri, piazza Trieste, il parco dell'Albereta e tutta l'area degli impianti sportivi: “Insomma - sottolinea soddisfatto il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore - in diverse parti del capoluogo, in quelle all'aperto e più frequentate come il centro storico, il parco e gli impianti sportivi, i cittadini hanno la possibilità di connettersi alla rete Internet e navigare gratuitamente. Un servizio assai utile che mettiamo a disposizione di tutti - continua il sindaco - per agevolare e incentivare l'accesso a Internet, la fruizione e l'uso di altri servizi on line, per il lavoro come per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. Tra le aree coperte dal wifi libero c'è anche piazza della Repubblica che dalla scorso fine settimana si è tramutata nella 'piazza d'estate' con pedonalizzazione, tavoli e posti a sedere per consumare nel rispetto delle misure anti-Covid, illuminazione 'bulb lamp', attività di intrattenimento”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze