Affidi, Alberti: "No a famiglia funzionale stile Forteto"

Passa a maggioranza la proposta di legge che propone la ‘struttura multiutenza’ per l’affido di minori. Il consigliere regionale: “La famiglia non è un’associazione”

“Siamo stati chiaramente contrari alla proposta di legge sull’affido a ‘strutture multifunzionali’ che è stata portata in Consiglio oggi – dice il Consigliere regionale Jacopo Alberti – non si può creare una famiglia in laboratorio, mettendo insieme più soggetti. Soprattutto per quanto riguarda i minori, devono esserci punti di riferimento stabili e che abbiamo le caratteristiche una famiglia naturale. Già i minori in affido vengono da situazioni complesse, non possiamo inserirli in contesti, a mio avviso, frammentati. Queste nuove tipologie di famiglia che stanno tanto a cuore alla sinistra e al PD non incontreranno mai la nostra approvazione”.

“Abbiamo già avuto un esempio di ‘famiglia funzionale’ in Toscana: il Forteto. E sappiamo tutti a cosa ha portato. È un modello da evitare totalmente, soprattutto a fronte dei danni fisici e morali a cui ha portato nella comunità del Mugello. Per noi è la famiglia tradizionale che deve andare avanti, quella composta da babbo mamma e figli. Con queste strutture multiutenza non c’è chiarezza, si creano promiscuità caotiche che rischiano di mettere ancora più in difficoltà soggetti fragili” conclude Alberti.

Fonte: Jacopo Alberti Ufficio Stampa