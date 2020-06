Ottavo compleanno per Astro Dragon Ladies e Dragon Limite, appuntamento ai Canottieri

Si festeggia l'ottavo compleanno delle Astro Dragon Ladies, il team di dragon boat tutto al femminile con sede ai Canottieri di Limite sull'Arno. L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle 10. L'evento si terrà con tutte le misure anticontagio. A presenziare anche le supporter Dragon Limite, ovvero le Donne in Blu che sostengono le attività delle Dragonesse e si allenano insieme. Si terrà un brindisi e la tradizionale cerimonia dei fiori, il momento di ricordo per tutte le donne che sono scomparse proprio a causa del tumore.

Le Astro Dragon Ladies sono un gruppo di donne operate di tumore al seno che hanno deciso di reagire alla malattia con un modo concreto e anche divertente, adottato da tante Donne in Rosa nel mondo (altri gruppi esistono a Firenze e Bagno a Ripoli).

In occasione, il direttivo di Astro si rinnova. Alla conduzione, dopo la storica dirigente Franca Criseo, ci sarà il 'triumvirato' delle tre referenti Paola Campinoti, Donata Ragionieri e Raffaella Taccetti.

Si ricorda che donne e uomini sono invitati a provare il sabato mattina per una pagaiata nella natura. Le attività si tengono a Limite sull'Arno e sono aperte a tutti.