Partono in sicurezza i centri estivi 2020 a Castelfranco

Attività all’aria aperta, giochi, escursioni nel verde. Musica, teatro, arte, danza e movimento.

Sono iniziati i primi centri estivi 2020 a Castelfranco per i bambini dai 3 agli 11 anni. A breve ne partiranno altri con una proposta varia e a costi contenuti.

Il Comune di Castelfranco ha sostenuto i progetti, organizzati da enti ed associazioni, erogando contributi economici e concedendo strutture e spazi pubblici ai soggetti che si sono proposti per la realizzazione di campi solari per questa estate.

I primi a partire, lunedì 15 giugno, sono stati i “Campi solari S. Anna” organizzati dalla Fondazione Madonna del Soccorso onlus nella Scuola S. Anna di Orentano e destinati alle fasce di età 3-5 e 6-11 anni. Mentre per la fascia 0-3 anni le attività partiranno dal 29 giugno.

Le attività prevedono percorsi nel parco Crescere Insieme, uscite settimanali per sport e equitazione, utilizzo della lingua inglese, giochi strutturati e laboratori creativi.

I Campi solari S. Anna, che proseguiranno fino all’8 agosto, si svolgono in diverse fasce orarie, dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio. I costi variano a seconda delle opzioni scelte.

Info: tel. 0583 23699, mail: reception@madonnadelsoccorsoets.it

Da lunedì 22 giugno partono invece: le attività “Estate in arte” organizzate dall’Associazione Dida’sko e rivolte ai bambini di 6-11 anni; il campo solare “Alla scoperta dei cinque elementi: aria, acqua, terra, sole e amicizia!” organizzato dall’Associazione culturale La Ruzzola, destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni; l'"Easy Camp" organizzato dall'A.S.D. Pallacanestro Castelfranco Frogs per la fascia 6-11 anni.

Il progetto “Estate in arte” si svolge in due periodi: dal 22 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto al 11 settembre e in diverse location di Castelfranco, sia al chiuso che all'aperto. Si tratta di laboratori artistici e di gioco libero incentrati su musica (giocomusica, solfeggio, canto corale), teatro (giocoteatro, recitazione, letture), arte (laboratori manuali, cartapesta, pittura, scultura, decoupage), musica e movimento (corpo libero, stretching, aerobica a ritmo di musica). Per conoscere tutti i dettagli è possibile contattare: tel. 3392195374 o mail Didasko.associazione@gmail.com

Il progetto “Alla scoperta dei cinque elementi: aria, acqua, terra, sole e amicizia!” si terrà nella Scuola Primaria Guerrazzi e presso il Parco dell’Orto di San Matteo di Castelfranco e durerà fino al 31 luglio.

Attraverso una “didattica del fare” e l’insieme di più linguaggi (espressivo, creativo, artistico, sensoriale e scientifico), verranno proposti laboratori, giochi sensoriali, piccoli esperimenti scientifici ed esplorativi, racconti e attività capaci di stimolare la creatività di ciascun bambino.

Per info: tel. 373 7574805 o mail la.ruzzola.associazione@gmail.com

Il progetto "Easy Camp" si svolgerà negli impianti Sportivi “Martini Osvaldo” di Castelfranco fino al 24 luglio. Oltre alla proposta di laboratori creativo-manuali, verranno privilegiati i giochi motori, "english is fun", passeggiate, educazione ambientale, conoscenza della natura e degli animali delle nostre campagne, per recuperare la dimensione della socializzazione, il gioco avventura e la narrazione, letture animate come modalità per vivere nuove esperienze, insieme a nuovi e vecchi amici.

Per info: https://www.frogspallacanestro.it/

Costi, info e prenotazioni

Tutte i dettagli sui centri estivi 2020, costi e informazioni correlate sono consultabili sul sito del Comune: www.comune.castelfranco.pi.it

Ripartenza in sicurezza

Oltre ai centri estivi ai nastri di partenza, riprendono in questi giorni le attività dell'asilo Giovanni XXIII (dove sono già tornati in aula 10 bambini), del nido Il Grillo Parlante (per bimbi di età 0-3) e i laboratori comunali di danza.

“Sono stato in visita in alcune delle strutture che hanno riavviato le proprie attività coi bambini e posso testimoniare che l'attenzione ai protocolli di sicurezza disposti dalla Regione è eccezionale – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . I bambini devono mantenere una certa distanza e rispettare alcune indicazioni. È di sicuro un modo di stare insieme molto diverso rispetto a quello a cui erano abituati. Però è fondamentale che i più piccoli tornino a socializzare, incontrarsi e giocare insieme. Per il momento le normative da seguire impongono molte limitazioni ed è davvero apprezzabile lo sforzo e la passione con i quali le maestre e gli operatori si impegnano nel rispettarle”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa