Mutui Certaldo, il Comune risponde a Cordone (Lega)

L’amministrazione comunale interviene in merito all'intervento di Marco Cordone (Lega), pubblicato su GoNews.it il 12 giugno 2020.

Nei suddetti articoli l’esponente politico della Lega dichiara che, a seguito della bocciatura, da parte della maggioranza, di un ordine del giorno proposto dalla Lega Certaldo in consiglio comunale, si avrebbe l’effetto di “rinunciare ad un'immediata liquidità da investire in misure economiche necessarie per una ripartenza nel breve periodo” e che l’amministrazione comunale di Certaldo prenderebbe “decisioni in modo avventato e autoreferenziale. Mentre a livello nazionale si dice di intraprendere una strada, la maggioranza a Certaldo, sceglie di percorrere la via opposta”.

A seguito di queste dichiarazioni, il Comune di Certaldo deve intervenire per informare di quanto segue, a rettifica delle notizie di cui sopra:

“La parziale rinegoziazione dei mutui in essere contratti con Cassa Depositi e Prestiti, era già stata deliberata dal Comune di Certaldo il mese scorso, con Delibera di Giunta Comunale n. 82/2020 del 22/05/2020. La mozione consiliare, proposta a Certaldo dalla Lega, cui si riferisce Cordone nel suo intervento, è stata bocciata – spiega il vicesindaco con delega al Bilancio, Francesco Dei – in quanto oltre ad essere discussa il 5 giugno 2020, a rinegoziazione già avvenuta, ignorava palesemente i parametri previsti dalla circolare Cdp n. 1300 del 23 aprile 2020 per procedere all'operazione”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa