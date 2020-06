Comunità Civica Toscana in vista delle elezioni: "Ogni giorno che passa è un giorno perso"

Comunità Civica Toscana, la rete toscana di liste civiche, lavora da mesi per unire esperienze civiche rappresentative dei territori e per unire queste con le forze progressiste e ecologiste.

La volontà è quella di rappresentare al meglio queste voci: infatti, l'esperienza mostra come ciascuno, da solo, resti una voce isolata, senza capacità di incidere.

Viceversa, unire queste forze è una sfida che dobbiamo provare a cogliere, abbiamo un'occasione importante per dare un'impronta forte e precisa alla coalizione di centrosinistra, legata ai temi e ai valori che vogliamo rappresentare.

Da tempo stiamo lavorando per una Toscana più giusta dove il nostro impegno è rivolto alla giustizia sociale e alla rappresentanza delle fasce sociali più deboli e esposte alla crisi economica. Un impegno ancora più forte per una sanità pubblica universale organizzata sui territori e per un sistema di assistenza e protezione sociale, per uno sviluppo economico che porti alla creazione di una buona e stabile occupazione. Il tutto attraverso una necessaria transizione ecologica dell'economia anche nelle aree interne e della costa, per mettere l'educazione, la formazione permanente e la cultura al centro dell'agire politico amministrativo. Coniugare ambiente e tematiche regionale è uno sguardo al futuro del nostro territorio. Un impegno per le fasce più giovani della popolazione, per una Toscana che sia ancora un faro nel percorso per lo sviluppo di diritti civili e umani e nelle politiche di genere.

Per arrivare a tutto questo non basterà la sola unione delle forze civiche e politiche in campo: questo percorso dovrà coinvolgere il mondo delle forze sociali regionali e dei singoli territori.

In queste ore il Parlamento deciderà la data delle prossime elezioni, che quasi certamente saranno a metà settembre: il momento è ora, non c'è più tempo per indugiare. Abbiamo di fronte una campagna elettorale anomala da più punti di vista, perché sarà più difficile farla nelle modalità “tradizionali”. Ogni giorno che passa è un giorno perso.

Anche sul dibattito relativo alla legge elettorale, nella parte relativa all'abbattimento delle firme - date le tempistiche e la situazione sanitaria - per noi è un bene, al contrario ci lasciano stupiti e perplessi le poco comprensibili modifiche delle dimensioni del nome del candidato rispetto a quelle delle liste.

Unirsi per un obiettivo è un lavoro delicato e complesso. Un lavoro che presuppone di perdere un pezzetto della propria autonomia per una causa superiore: spesso è necessario fare mezzo passo indietro per farne due in avanti. Noi ci crediamo e lavoreremo con chi sarà disponibile a farlo.

Fonte: Comunità Civica Toscana