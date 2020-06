Dentix, interrogazione urgente di Sostegni (Pd): "Regione faccia luce su presunto fallimento a tutela di lavoratori e pazienti"

«C’è la necessità di far piena luce sulla vicenda di Dentix Italia, che secondo quanto appreso anche dalla stampa avrebbe fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare, con tutte le conseguenze del caso per i lavoratori e per i clienti».

È quanto dichiara il consigliere regionale Enrico Sostegni (Pd), che sulla vicenda della catena di servizi odontoiatrici Dentix ha presentato un’interrogazione urgente alla Giunta regionale.

«In Toscana - spiega Sostegni - Dentix è presente con cinque ambulatori, uno dei quali a Empoli (gli altri sono a Prato, Lucca, Viareggio e Massa), e ormai da giorni le sedi sono chiuse, dunque ben oltre l’emergenza Covid, e gli operatori non rispondono ai pazienti. Stando a quanto denunciato da Federcomsumatori – aggiunge – le cliniche sembrano aver cessato l’attività. È uno scenario che desta preoccupazione, per gli operatori che ci lavorano e non hanno certezze sul proprio futuro, e per i tanti pazienti che hanno stipulato ingenti finanziamenti senza portare a termine in molti casi le cure».

«Ho espresso preoccupazione anche per quanto riguarda i lavoratori – dice ancora Sostegni – perché il 21 giugno, come hanno rilevato i sindacati, scadranno le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga, terminate le quali si dovranno verificare le possibilità per poter accedere a ulteriori ammortizzatori sociali».

La richiesta del consigliere alla Regione Toscana è anzitutto quella di far luce con urgenza su quanto sta accadendo e di «attivarsi anche in sede nazionale nei confronti del Ministero competente, per fare piena luce sulla reale condizione della società e tutelare sia i lavoratori interessati dal presunto fallimento, sia i pazienti interessati dalla completa interruzione delle attività».