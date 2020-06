Elezioni regionali, trovare edifici alternativi alle scuole per votare in Toscana: la mozione del Pd

Fare una ricognizione per trovare in Toscana edifici idonei allo svolgimento delle elezioni, da utilizzare in alternativa alle scuole. E questo al fine di scongiurare ulteriori disagi per famiglie, studentesse, studenti, insegnanti e altro personale scolastico derivato dall'interruzione dell’attività didattica. A chiederlo è una mozione, presentata dai consiglieri del Pd Monia Monni e Antonio Mazzeo.

Nella mozione i consiglieri esprimono “totale contrarietà all’ipotesi di indire nuove elezioni a scuole riaperte”; si impegna la Giunta, di conseguenza, “ad attivarsi tempestivamente con tutti i livelli interessati” per reperire edifici alternativi alle scuole.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale