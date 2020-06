Guasto sulla rete idrica di Palaia capoluogo e Partino

In merito al guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel comune di Palaia, avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 17 giugno, Acque SpA comunica che a causa del conseguente svuotamento del deposito, l’interruzione idrica, dopo il capoluogo e Partino, si è estesa anche a Colleoli, San Gervasio, Villa Saletta, Agliati e Collelungo.

Nel frattempo, l’intervento di riparazione è giunto alla sua fase conclusiva. A breve i tecnici si dedicheranno alle manovre per il ripristino del servizio, che avverrà lentamente e in modo graduale nelle varie zone attualmente interessate dalle mancanze d’acqua. Con la chiusura dei lavori in anticipo, il ritorno al regolare servizio - accompagnato da fenomeni di torbidità destinati a scomparire in breve tempo - è ipotizzabile per tutte le utenze entro le ore 14.

Fino ad allora rimarrà a disposizione il servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti: la prima è stata posizionata in via Roma a Palaia (e non in piazza delle Repubblica per motivi logistici), la seconda in piazza IV Novembre a Partino.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa