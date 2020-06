IACB Firenze, cerimonia di chiusura e open day

Venerdì 19 giugno, alle ore 19:30, e sabato 20 giugno, alle ore 10:00, si terranno le cerimonie di chiusura dell’anno accademico 2019-2020 dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica (IACB) di Firenze.

Il direttore dello IACB, Davide Romano, ha affermato «Sarà l’occasione per ricordare insieme i momenti belli e le difficoltà vissute. Quest’anno avremo una narrazione meno allegra perché all’inizio del secondo trimestre siamo stati colti dalla pandemia. Abbiamo cercato di salvaguardare tutti gli aspetti inerenti la didattica e la vita nel campus nella maniera più ottimale possibile».

Per assicurare il distanziamento sociale, le cerimonie si svolgeranno all’aperto, nel parco di “Villa Aurora”, la villa medicea in via del Pergolino 12, dove ha sede il campus.

Negli stessi giorni si terranno gli Open Day. Ragazzi e ragazze sono invitati a visitare il campus e scoprire l’offerta formativa dello IACB. L’Istituto Avventista di Cultura Biblica è un’istituzione voluta dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, che la sostiene con l’8 per mille, e fa parte della rete mondiale di scuole e università della denominazione.

L’offerta formativa comprende la Facoltà di teologia, le cui lauree sono riconosciute dallo Stato; il Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana, frequentato da studenti di Paesi europei e del mondo; il Master di primo livello in Fundraising, Comunicazione e Management per gli enti ecclesiastici e le organizzazioni religiose.

Fonte: Ufficio stampa