I Vigili del Fuoco di Firenze stanno intervenendo dalle ore 13.55 circa in Via Frà Bartolommeo, all'angolo con Via Masaccio, a Firenze, per un incendio all'interno di una rosticceria. L'incendio ha interessato la cucina del locale e non si segnalano persone coinvolte. Al momento non ci sono altre informazioni, nè immagini dell'intervento.