L'assessore Grieco a Livorno con gli studenti impegnati nella maturità

“A voi e a tutti gli studenti maturandi della Toscana auguro di poter svolgere il miglior esame possibile, pur nella straordinarietà ed unicità della situazione che stiamo vivendo. L'emergenza da coronavirus ha condizionato e condiziona la vita scolastica. Questo però non deve impedire a voi di dare il meglio e di metterete in campo tutte le energie positive che avete e la carica emotiva che contraddistingue la vostra età. In bocca al lupo, dunque, affinché possiate superare in modo brillante questa importante tappa della vostra crescita ”.

Così l'assessora ad Istruzione, formazione e lavoro della regione Toscana, Cristina Grieco, ha salutato gli studenti e le studentesse toscane impegnate nell'esame di maturità intervenendo, personalmente, all'istituto Vespucci Colombo di Livorno.

In occasione dell'esame di maturità che ha preso avvio oggi, mercoledì 17 giugno, l'assessora ha voluto simbolicamente esprimere la sua vicinanza a tutte le ragazze e i ragazzi toscani che da oggi si cimenteranno nel colloquio di maturità.

“Vi faccio i miei più cari auguri per questa prova e per il vostro futuro, usando le parole del nostro presidente Sergio Mattarella: “siate cittadini attivi, maturi e solidali. Il futuro ha bisogno di voi, delle vostre intelligenze, dei vostri sogni e dei vostri progetti. Oggi più che mai. Adesso siamo noi adulti e rappresentanti delle Istituzioni a dover dimostrare di essere ‘maturi’, mettendo il massimo impegno per preparare l’avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza”.

Fonte: Regione Toscana