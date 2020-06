Manutenzione strade a Pistoia: accordo biennale da 900mila euro

Il Comune di Pistoia prosegue nella programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade pubbliche e investe nel prossimo biennio 900.000 euro. Per attuarli, verrà adottata una nuova modalità rispetto al passato, già sperimentata con buoni risultati in altri settori: il ricorso a un accordo quadro. A breve, dunque, l'Amministrazione provvederà a pubblicare un bando per individuare la ditta che prenderà in carico i lavori di manutenzione e ristrutturazione delle strade fino al termine del prossimo anno, quindi per il biennio 2020/2021. Non più, quindi, un continuo e frequente ricorso alle procedure di gara, ma l'individuazione di un soggetto che nell'arco di due anni interverrà secondo le disposizioni del settore Lavori pubblici, sulla base di esigenze e fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune, per un valore complessivo di quasi un milione di euro.

«L'istituzione di un accordo quadro per la manutenzione stradale rappresenta una novità assoluta per il nostro Comune, particolarmente strategica per la gestione di questo settore – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Innanzitutto, consente di gestire gli interventi in modo più efficiente e veloce, evitando la frequente ripetizione di procedure di gara per l’affidamento di lavori. Permette, poi, di svolgere con rapidità quei lavori la cui necessità e urgenza non può essere prevista in anticipo, oltre a procedere con più celerità nella programmazione. Inoltre, con la stipula di un accordo quadro, l'Amministrazione può determinare in anticipo i costi manutentivi, con notevoli vantaggi in termini organizzativi e finanziari. Questa procedura consente, infine, di riutilizzare i ribassi di gara per trasformarli immediatamente in nuovi lavori da eseguire, invece di riacquisirli in bilancio sotto forma di economie per poi doverli destinare nuovamente a investimenti e quindi a nuovi progetti di lavori di manutenzione».

Con l'accordo quadro biennale, l'Amministrazione comunale costituisce uno strumento operativo utile a consentire una maggiore tempestività degli interventi che man mano si rendono necessari e una contestuale eliminazione delle criticità, a tutela dell'incolumità pubblica. Sarà garantito, dunque, un sistema di interventi di manutenzione delle strade comunali più puntale e celere.

Al centro del bando ci sono attività di risanamento, manutenzione e ripristino del manto stradale, oltre a ulteriori opere di completamento (rifacimento tombini, canalizzazioni, pulizia delle fossette, ripristino banchine e altro) da attuare da adesso fino al 2021.

Le viabilità comunali oggetto di interventi saranno individuate in un elenco di strade che deriva da un lavoro di sintesi delle segnalazioni arrivate agli uffici tramite i front-office dell’Amministrazione, oltre alla continua ricognizione effettuata sul territorio. Sono, inoltre, oggetto di monitoraggio anche tutte le viabilità oggetto di recenti lavori al fine di verificarne la durabilità nel tempo e prevenire interventi costosi di manutenzione. Le viabilità oggetto di intervento saranno selezionate sulla base di alcuni criteri, come lo stato di avanzamento del danneggiamento della pavimentazione, l'importanza della viabilità dal punto di vista dei volumi di traffico e la vicinanza ad altre viabilità oggetto di intervento così da limitare al massimo gli spostamenti dei mezzi di cantiere.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa