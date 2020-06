Mappare le 'zone rosse' di Empoli a rischio per i ciclisti: l'iniziativa della Ciclofficina

La recente vicenda dei tigli in viale IV novembre ci ha confermato la sensibilità dell’amministrazione per la sicurezza dei cittadini. Una sensibilità che fa onore a Brenda Barnini e alla giunta e che merita di essere supportata. Così, tra una riparazione e una pedalata, ci è venuta un’idea: coniugare il tema della sicurezza con il tema della mobilità sostenibile, inossidabile

cavallo di battaglia della Ciclofficina empolese. Perché, ammettiamolo, è assai più probabile essere travolti da un’automobile che da una pianta.

Quali zone di Empoli sono maggiormente a rischio per i cittadini che si muovono a piedi e in bicicletta? Riusciamo a raggiungere in sicurezza le scuole, i luoghi di lavoro, gli spazi sociali e di

aggregazione? Abbiamo avuto qualche brutta esperienza? Dove? Facciamo insieme una mappa delle “zone rosse” in città , dove muoversi in bici è avvertito come un pericolo e il contagio da

motori la fa da padrone. Sanifichiamo le strade a rischio , contribuiamo concretamente alla campagna per la sicurezza promossa dall’amministrazione comunale.

Programma

Concretamente ecco l'iniziativa post Covid che non mancherà di entusiasmare ciclisti, pedoni, ecologisti empolesi di ogni razza, colore, religione e fede politica.

- Fase 1 . Segnalate alla Ciclofficina empolese le “zone rosse” della mobilità ciclo-pedonale nei vostri quartieri. Si può fare all’indirizzo email ciclofficinaempolese@gmail.com o sulla

pagina Facebook www.facebook.com/ciclofficinaempolese . Quando? Subito, entro domenica 28 giugno.

- Fase 2 . Facciamo insieme un sopralluogo per verificare le criticità segnalate. Una biciclettata per le vie di Empoli, una critical mass pacifica e solidale per prendere coscienza

dei problemi e supportare l’amministrazione nella ricerca di soluzioni. Quando? Domenica 28 giugno, dalle ore 10 alle ore 13, ritrovo alla ciclofficina.

- Fase 3 . La Ciclofficina empolese si farà portavoce di tutte le segnalazioni all’amministrazione comunale. Un contributo alla sensibilità dell’amministrazione per la sicurezza dei cittadini proveniente dai cittadini stessi e dalle loro personali esperienze in strada.

- Fase 4 . Che ve lo diciamo a fare? Spengere i motori e tutti in bici! Finalmente in sicurezza, speriamo

Fonte: Ciclofficina Empolese