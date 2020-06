Mascherine made in Castelfiorentino, produzione da 10 milioni per tutta Italia

Una super produzione di mascherine è in atto nella zona industriale Pesciaiola di Castelfiorentino. 10 milioni di dispositivi di protezione individuale, realizzati interamente con prodotti Made in Italy, sono in fase di lavorazione nella sede dello stabilimento Gossip, produttrice del marchio Antonelli Firenze.

La produzione è in fase di avvio e partirà a pieno ritmo da lunedì. Le mascherine commissionate da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, avranno una destinazione d’uso a 360 gradi, coinvolgendo anche il mondo sanitario. La macchina, che produce circa 138mila mascherine al giorno e i dipendenti lavoreranno incessantemente, h 24 su tre turni. La fine del lotto da 10 milioni è programmata per settembre e da Castelfiorentino i dispositivi saranno consegnati a Roma, pronti per la distribuzione a livello nazionale.

Margherita Cecchin