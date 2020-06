Matteo Renzi presenta il suo libro a Chiusi

Matteo Renzi torna nelle terre di Siena. Il senatore ed ex premier sarà a Chiusi lunedì 22 giugno, ore 18, per la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme" (Marsilio). Appuntamento nel giardino dell'albergo Il Pino, all'uscita del Casello autostradale di Chiusi. Al centro dell'incontro, a cui prenderanno parte anche gli esponenti senesi di Italia Viva, fra cui il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la crisi del Coronavirus che può essere trasformata in un'opportunità nei prossimi dieci anni.