Lavori in Fi-Pi-Li, chiusure in vista tra Empoli e Montelupo

Per interventi di ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze dalle ore 22 del 18 alle ore 6 del 19 giugno 2020; tra gli svincoli di Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze dalle ore 22 del 19 alle ore 6 del 20 giugno 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa