Musei di Volterra sempre aperti: i nuovi orari delle strutture

"Alla luce delle buone presenze di visitatori del fine settimana - dichiarano gli assessori Dario Danti e Viola Luti - i Musei di Volterra anticipano a questo fine settimana l'apertura quotidiana di tutte le proprie strutture".

APERTURE DEI MUSEI E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

Da sabato 20 giugno: apertura tutti i giorni delle aree archeologiche (Acropoli e Teatro romano) dalle 10.30 alle 17.30; apertura tutti i giorni di Palazzo dei Priori dalle 10,30 alle 17,30, mentre il Museo Guarnacci e la Pinacoteca civica dalle 9.00 alle 19.00

RIDUZIONI BIGLIETTI (fino al 30 settembre)

VolterraCard gratuita per la famiglia (due adulti con minori aventi legami di parentela) che farà due notti di pernottamento nelle strutture ricettive del Comune di Volterra

VolterraCard ridotta (da 16 a 13 euro) per ogni persona che spenderà negli esercizi commerciali di Volterra un importo minimo di 40€

Biglietto ridotto per gli under 18, per tutti i residenti toscani, per tutti gli studenti e le studentesse iscritti nelle università della Toscana.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa