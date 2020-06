Ponterotto, aperitivo di solidarietà alimentare per 'Il pane e le rose'

A quasi un mese dalla partenza, il progetto “Il Pane e le Rose”, il progetto di solidarietà alimentare di Arci Eempolese Valdelsa, Settembre Rosso e RE.SO., ha già distribuito oltre cento pacchi a famiglie in difficoltà del circondario. Le richieste sono in aumento, segno evidente di un bisogno che cresce e che purtroppo non si arresterà nei prossimi mesi. Per questo motivo Settembre Rosso, oltre a donare una parte delle proprie risorse al progetto. ha soprattutto pensato di portare il progetto – per quanto possibile – fuori, tra le persone per farlo conoscere e per sostenerlo. L’associazione ha infatti organizzato un aperitivo di finanziamento del progetto, per domani giovedì 18 dalle 18,30 alle 21,30 al Circolo Arci di Ponterotto a Montelupo. La serata prevede la proiezione di foto e un’illustrazione del progetto, oltre ad un piacevole aperitivo da gustare insieme, nel massimo rispetto delle norme anticontagio da covid-19. Questa sarà solo la prima tappa di una campagna e di un percorso di mobilitazione di sostegno al progetto che si sposterà in vari Circoli Arci del territorio. Il progetto ha infatti come obiettivo non di assistere le persone, ma prima di tutto stare al loro fianco rompendo la paura e fornendo un aiuto in un momento di difficoltà Con il ricavato,oltre alle donazioni in soldi e in prodotti, che arrivano ancora una volta dai Circoli Arci, dai soci e dagli attivisti, verranno acquistati prodotti alimentari (anche freschi) e prodotti per l’igiene personale da inserire nei pacchi che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà

Fonte: Ufficio stampa