Progetta aggressione a un carabiniere e vuole farsi aiutare da un finanziere: arrestato

I finanzieri di Firenze hanno arrestato e trasferito ai domiciliari un 44enne, per ipotesi di corruzione e concorso nel reato di accesso abusivo a banche dati di polizia. Le indagini riguardano T.M., originario della Campania ma da tempo residente a San Giovanni Valdarno e con diversi precedenti. Il suo intento era quello di aggredire un ufficiale dei carabinieri che secondo lui era 'responsabile' di una misura di prevenzione personale applicata nei suoi confronti. Dopo aver escluso un attentato incendiario all'auto dell'uomo, perché nei suoi propositi non sufficiente per placare la vendetta, aveva pensato di aggredire direttamente il militare. Per sapere l'indirizzo dell'uomo si era rivolto a un finanziere che conoscevae che si era prestato alla consultazione dei sistemi informatici. Ma una volta capito l'intento e la gravità della situazione, aveva avvertito i suoi superiori. Lo stesso finanziere è indagato.