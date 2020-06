Riapre per i rimborsi la biglietteria del Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, in ottemperanza alle disposizioni governative, dopo la sospensione degli spettacoli teatrali avvenuta ai primi di marzo, ha deciso, come noto, di non portare a termine la stagione teatrale. Ha così avviato le procedure per richiedere il rimborso, tramite voucher, dei biglietti degli spettacoli non effettuati.

Da sabato 20 giugno la biglietteria del Teatro riaprirà, dalle 9,30 alle 12,30, per assolvere ai compiti formali legati ai voucher per i rimborsi degli spettacoli non fatti.

"La riapertura della biglietteria- commenta il Presidente della Fondazione Maria Cristina Giglioli- va però ben al di là, costituendo un significativo segnale di presenza di questo importante presidio culturale. La biglietteria è il simbolo di una ripartenza anche se il teatro è chiuso".

Va da sé che la riapertura della biglietteria avverrà nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti. Previsto un accesso contingentato con il rispetto della distanza di un metro e l'igienizzazione delle mani all'ingresso. Ferma restando la necessità di indossare la mascherina, sono state installate barriere di plexiglass e schermi protettivi per quelle postazioni che prevedano il contatto con l'utenza.

Rimanendo sempre attive le consuete modalità di richiesta per mail, per chi ancora non avesse fatto nessuna richiesta ed intenda farla, può andare direttamente in biglietteria con il titolo cartaceo e ritirare il voucher.

La Fondazione Teatro del Popolo rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento.

Per info: info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa