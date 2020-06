Ristrutturazione del Centro sportivo Bennati, nascerà un nuovo locale

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato con propria deliberazione il progetto di fattibilità per l’intervento di ricostruzione di un locale a servizio del Centro sportivo Luca Bennati.

L’intervento, dal costo previsto di 263.000 euro sostenuto interamente con risorse comunali, andrà a migliorare la fruibilità dell’impianto; si andrà infatti a demolire un vecchio locale esistente ed a ricostruirne uno nuovo, con annesso un porticato, a servizio del centro sportivo. Il nuovo locale avrà struttura in cemento armato e copertura in legno, e sarà realizzato nel rispetto della normativa antisismica e secondo i vigenti criteri di risparmio energetico.

“Sono oltre 250 i ragazzi che frequentano la scuola calcio dell’Olimpia, società sportiva che gestisce il Bennati – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – ed è principalmente pensando a loro, al calcio giovanile e al suo valore sociale ed educativo, che abbiamo volentieri investito risorse per effettuare questo intervento di riqualificazione del campo sportivo. Come Amministrazione, stiamo investendo risorse, oltre che nell’edilizia scolastica, anche nell’impiantistica sportiva, per la quale quest’anno prevediamo circa 1 milione di euro di opere, tra quelle in procinto di partire, in corso e già realizzate nel 2020”.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità da parte della giunta comunale, sarà adesso possibile procedere all’elaborazione dei successivi stadi di progettazione, con l’obiettivo di arrivare all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno ed il completamento nel corso del 2021.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa