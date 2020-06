Rsa Gambassi Terme, la Lega fa il punto dopo il Consiglio comunale

Nella seduta dello scorso 12 giugno, del Consiglio comunale di Gambassi Terme (FI), su proposta del Gruppo consiliare della Lega Salvini Premier, l'Assemblea elettiva della cittadina termale, ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime della pandemia da Coronavirus.

Inoltre, il sindaco Paolo Campinoti ha risposto ad un'interrogazione presentata dal Capogruppo del Carroccio, Marco Manuelli, sulla vicenda della epidemia da "Covid-19", nel territorio comunale, che ha avuto il suo apice nella RSA "Gino Incontri", con 35 ospiti contagiati su 35 di cui 4 deceduti, 13 operatori infettati su 26 e 5 suore su 6.

Il primo cittadino ha riferito di due grossi focolai di infezione, la RSA "Gino Incontri" appunto ed il Convento di Montignoso e di circa una settantina di contagiati nell'intero territorio comunale; ha parlato di fuoco spietato che ha mietuto vittime come se si fosse in guerra. Ha informato anche il Consigliere comunale interrogante, che oggi 17 giugno, si sarebbe tenuta una riunione della Commissione di vigilanza, istituto che esprime valutazioni e pareri sulla base del regolamento regionale 2R, per esaminare tra l'altro, la situazione della RSA gambassina, su cui oltre all'inchiesta della Asl Toscana Centro pende anche l'inchiesta della Magistratura.

Marco Manuelli (Capogruppo Lega nel Consiglio comunale di Gambassi Terme), insieme a Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI della Lega) che ha seguito tutta la vicenda dall'inizio, ha espresso forti perplessità per una ventilata ipotesi di riapertura della "Gino Incontri", considerato anche i 4 morti che ci sono stati, morti che chiedono giustizia. Da questa tragica vicenda, scaturiscono anche delle proposte presentate dal Consigliere Cordone che dichiara: "In Toscana, un terzo dei morti da Covid-19 c'è stato nelle RSA. Sulla base di ciò, riteniamo che la Regione Toscana, debba potenziare la medicina territoriale e adottare più rigore nell'accreditare come RSA le strutture che ne facessero richiesta, valutando se le stesse abbiano i requisiti in argomento e verificando periodicamente se le RSA siano realmente in grado di gestire gli anziani. Porteremo queste proposte ai vertici della Lega".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa