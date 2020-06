Sequestrate 90 bottiglie di birra pronte per essere rivendute a Pisa

Proseguono i controlli nel centro storico di Pisa, programmati dalla Questura di Pisa. La scorsa notte due pusher sono stati scoperti e denunciati da parte degli agenti. Sono stati trovati in via Notari mentre venivano avvicinati da altre persone, si ipotizza clienti. Sono stati sequestrati 10 g di hashish e marijuana. In aiuto degli agenti sono giunte anche le telecamere di sorveglianza del centro storico.

Sono state anche sequestrate 90 bottiglie di birra trovate in piazza dei Cavalieri e pronte per essere vendute. I 'rivenditori' si sono invece dati alla fuga. La pratica della vendita di birra abusiva nella piazza dove ha sede la Normale è diffusa da tempo.