Settore orafo di Arezzo, via alle iniziative di sostegno post Coronavirus

Via libera da parte del Consiglio regionale a una mozione, presentata dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis (Pd), e sottoscritta da Marco Casucci (Lega), in merito alle iniziative di sostegno al settore orafo della provincia di Arezzo per favorire la ripresa dopo l’emergenza Covid-19.

L’atto impegna la Giunta a rappresentare a Governo e Parlamento la necessità di una modifica al decreto “Rilancio”, che “introduca lo scorporo della materia prima oro dalla determinazione del fatturato di riferimento per l’accesso ai benefici previsti per le imprese con fatturato inferiore ai 5milioni di euro”; a rappresentare a Governo e Parlamento la necessità di una rapida ratifica della “Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, meglio conosciuta come ‘Convenzione di Vienna’”; ad attivare un tavolo tecnico per il settore orafo in attuazione delle disposizioni in materia di economia circolare e per la gestione dei rifiuti previste dalla normativa regionale.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa